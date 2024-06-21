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Словакия — Украина: прогноз Семёна Зигаева на игру чемпионата Европы — 2024

Словакия — Украина: прогноз Семёна Зигаева на игру чемпионата Европы — 2024
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Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Евро-2024 Словакия — Украина.

Ставка: победа Украины за 2.19.

«Словакия здорово начала групповой этап. Сухая, пусть и минимальная победа над Бельгией дорогого стоит. Команда Доменико Тедеско играла в контроль, пытаясь задавить соперника, словаки же искали свои шансы в контратаках. Уже в первом тайме им улыбнулась удача, Иван Шранц на седьмой минуте открыл счёт и заставил соперника ещё больший акцент сделать на атаке. Где-то команда здорово оборонялась, где-то откровенно везло, судья дважды отменял голы бельгийцев из-за нарушения правил. Итог — победа 1:0, которая оставляет команде Франческо Кальцоны прекрасные шансы на выход из группы.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 2-й тур
21 июня 2024, пятница. 16:00 МСК
Словакия
Не начался
Украина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

1-й тур для Украины — провал! Уже в первом тайме Румыния сделала важный шаг к победе — Николае Станчу здорово пробил издали. Казалось, что характер игры изменится во второй половине матча, но и этого не случилось. Рэзван Марин и Денис Дрэгуш установили окончательный счёт — 3:0. Теперь для выхода в плей-офф Украине необходимо набирать очки в матчах со Словакией и Бельгией. Такой результат должен стать холодным душем для команды Сергея Реброва. Предположу, что в этот раз украинцы смогут набрать очки. Ставка: победа Украины», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

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