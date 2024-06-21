Польша — Австрия: прогноз Виктора Гусева на игру Евро-2024 21 июня

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Евро-2024 Польша — Австрия.

Ставка: победа Австрии за 2.19.

«Игру 2-го тура в Берлине две команды начнут с одинаковых исходных позиций. Первые свои матчи они проиграли: поляки — Нидерландам (1:2), а австрийцы — Франции (0:1). Но уже по итоговому счёту понятно, что в играх с грандами они выглядели достойно.

Польша вообще начала с гола, причём даже в отсутствие травмированного Левандовского забив его со второго этажа. Букса переиграл в воздухе голландскую защиту во главе с ван Дейком, которую, казалось, именно в таком противостоянии оставить не у дел невозможно. Да и удержать ничью не удалось лишь в самом конце.

Австрия проводила свой матч фактически на полтора дня позже, то есть Польша теперь имеет дополнительное время для восстановления. Что же касается самой игры, то здесь вообще всё решил гол Вебера в свои ворота. Важным в предстоящем матче будет состояние всё того же Левандовского. Не покидает мысль, что, будь он на поле во встрече с голландцами, и момент бы нашёл, и использовал бы его. А австрийская защита не так сильна, как у «оранжевых». Польский тренер Пробеж заявил, что появление Роберта на поле вполне реально. Вот только если желание во что бы то ни стало использовать главного бомбардира — даже не в оптимальной форме — может привести к печальному результату. Впрочем, австрийцы, в составе которых тоже из-за травмы отсутствует их лидер Алаба, в этом смысле сопернику могут позавидовать. Главным козырем поляков можно назвать вратаря «Ювентуса» Щенсного. Австрийцы имеют преимущество в средней линии — с Забитцером из «Боруссии».

Если исходить из того, что в 3-м туре, снова играя против топовых сборных, Польша и Австрия очков не наберут, то в матче друг с другом надо брать три. Стараясь при этом ещё и улучшать разницу мячей, которая у обеих и сейчас вполне достойная. Ведь при хороших показателях третье место в группе тоже даёт путёвку в 1/8 финала. Это диктует полный отказ от желания сыграть на ничью. Хотя в личных встречах — почти равенство: пять побед у поляков, четыре — у австрийцев, при двух ничьих. Мячи — и вовсе 20:20.

Польша попала в Германию через стыковые матчи, так как в отборочной группе заняла лишь третье место после Албании и Чехии. Уэльс в Кардиффе был обыгран в серии пенальти. Австрия в квалификации уступила только Бельгии, причём 2:3 и на своём поле (перед этим была ничья 1:1 в гостях), а в итоге под руководством нового тренера Рангника заняла второе место, отстав от тех же бельгийцев всего на очко. В июньских товарищеских матчах Польша победила и Украину, и Турцию (именно в этом матче получил травму Левандовски). Австрия тогда же выиграла у Сербии и завершила вничью гостевую встречу со Швейцарией. Поставлю на победу австрийцев», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».