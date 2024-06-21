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Польша — Австрия: прогноз Виктора Гусева на игру Евро-2024 21 июня

Польша — Австрия: прогноз Виктора Гусева на игру Евро-2024 21 июня
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Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Евро-2024 Польша — Австрия.

Ставка: победа Австрии за 2.19.

«Игру 2-го тура в Берлине две команды начнут с одинаковых исходных позиций. Первые свои матчи они проиграли: поляки — Нидерландам (1:2), а австрийцы — Франции (0:1). Но уже по итоговому счёту понятно, что в играх с грандами они выглядели достойно.

Польша вообще начала с гола, причём даже в отсутствие травмированного Левандовского забив его со второго этажа. Букса переиграл в воздухе голландскую защиту во главе с ван Дейком, которую, казалось, именно в таком противостоянии оставить не у дел невозможно. Да и удержать ничью не удалось лишь в самом конце.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 2-й тур
21 июня 2024, пятница. 19:00 МСК
Польша
Не начался
Австрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Австрия проводила свой матч фактически на полтора дня позже, то есть Польша теперь имеет дополнительное время для восстановления. Что же касается самой игры, то здесь вообще всё решил гол Вебера в свои ворота. Важным в предстоящем матче будет состояние всё того же Левандовского. Не покидает мысль, что, будь он на поле во встрече с голландцами, и момент бы нашёл, и использовал бы его. А австрийская защита не так сильна, как у «оранжевых». Польский тренер Пробеж заявил, что появление Роберта на поле вполне реально. Вот только если желание во что бы то ни стало использовать главного бомбардира — даже не в оптимальной форме — может привести к печальному результату. Впрочем, австрийцы, в составе которых тоже из-за травмы отсутствует их лидер Алаба, в этом смысле сопернику могут позавидовать. Главным козырем поляков можно назвать вратаря «Ювентуса» Щенсного. Австрийцы имеют преимущество в средней линии — с Забитцером из «Боруссии».

Если исходить из того, что в 3-м туре, снова играя против топовых сборных, Польша и Австрия очков не наберут, то в матче друг с другом надо брать три. Стараясь при этом ещё и улучшать разницу мячей, которая у обеих и сейчас вполне достойная. Ведь при хороших показателях третье место в группе тоже даёт путёвку в 1/8 финала. Это диктует полный отказ от желания сыграть на ничью. Хотя в личных встречах — почти равенство: пять побед у поляков, четыре — у австрийцев, при двух ничьих. Мячи — и вовсе 20:20.

Польша попала в Германию через стыковые матчи, так как в отборочной группе заняла лишь третье место после Албании и Чехии. Уэльс в Кардиффе был обыгран в серии пенальти. Австрия в квалификации уступила только Бельгии, причём 2:3 и на своём поле (перед этим была ничья 1:1 в гостях), а в итоге под руководством нового тренера Рангника заняла второе место, отстав от тех же бельгийцев всего на очко. В июньских товарищеских матчах Польша победила и Украину, и Турцию (именно в этом матче получил травму Левандовски). Австрия тогда же выиграла у Сербии и завершила вничью гостевую встречу со Швейцарией. Поставлю на победу австрийцев», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».

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