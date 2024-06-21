Польша — Австрия: ставка Эльвина Керимова на игру группы D Евро-2024

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Евро-2024 Польша — Австрия.

Ставка: победа Австрии за 2.10.

«Во втором матче группового этапа Евро встретятся Польша и Австрия. Поляки в 1-м туре играли с голландцами и в общем неплохо смотрелись. Я думаю, что даже выше ожиданий, учитывая то, как посредственно, наверное, да и скучно, и безыдейно играли поляки в отборе и в товарищеских матчах. В игре с Нидерландами они приятно удивили, несмотря на то что голландцы играли острее, имели больше моментов, часто доставляли мяч в финальную треть, играли с преимуществом. Поляки смогли дать им ответ, дать им отпор и забили первыми после стандарта, потом пропустили.

У голландцев было преимущество, но поляки смогли продержаться, и во втором тайме уже гораздо меньше моментов позволили голландцам создать, и в целом играли организованно и убегали в быстрые атаки. Так что, мне кажется, сборная Польши провела неплохой матч, пусть и проиграла. Пропустила на последних минутах, но могла она поражения избежать, хотя в целом результат по делу.

Что касается сборной Австрии, она играла с Францией в 1-м туре и в общем сыграла очень агрессивно. Около 40 попыток отбора предприняли австрийцы в матче. Это очень рискованно — прессинговать Францию, которая может выйти из-под любого давления и убегать в быстрые атаки. В общем, так и произошло. Французы убегали, моменты создавали, но забили только один, и тот усилиями игрока сборной Австрии. При этом нельзя сказать, что австрийцы допустили много моментов у своих ворот. Нет, немного, но допускали и получали быстрые атаки в ответ. И что касается игры в атаке сборной Австрии, то были шансы у команды Рангника.

В общем, я бы назвал игру Австрии достойной, учитывая уровень соперника, что это один из фаворитов турнира, может быть, главный. В матче с Польшей, мне кажется, как раз Австрия фаворит. Мне кажется, в матче с Францией австрийцам не хватило чего конвертировать. Вот эти перехваты, отборы и переходы быстрые из обороны в атаку после прессинга в моменты голевые. То есть явных голевых моментов и хороших контратак Австрия провела мало. А вот с Польшей, мне кажется, с этим проблем быть не должно.

Как раз после переходов Австрия должна больше моментов создавать. Именно поэтому я считаю, что Австрия фаворит матча. Мне кажется, что и по отборочному циклу и по товарищеским матчам было видно, насколько австрийцы организованны, насколько они в состоянии играть в высоком темпе с высокой интенсивностью на протяжении всего матча, очень высокий уровень исполнителей у австрийцев и средний уровень очень хороший. В основном игроки выступают в немецкой Бундеслиге. Я бы взял победу Австрии», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».