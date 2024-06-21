Польша — Австрия: ставка Александра Мостового на матч чемпионата Европы по футболу

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Евро-2024 Польша — Австрия

Ставка: ничья 1:1 за 5.80.

«Польша и Австрия сыграют друг с другом в рамках второго тура чемпионата Европы. Обе команды в первых матчах очки потеряли. Так что сейчас я в их противостоянии жду осторожного футбола.

Поляки не сумели навязать борьбу Нидерландам в первом туре Евро. Удалось команде забить первой. Но после этого подопечные Кумана на классе отыгрались, а в концовке в позиционной атаке забили второй мяч. Да, голевого многообразия мы не увидели в их противостоянии, но шансов на успех у поляков было мало. Тяжело им, конечно, без лидера Левандовского. С другой стороны, учитывая последний сезон форварда, не факт что и с ним бы результат был другим.

Австрия как раз-таки смогла оказать сопротивление Франции. Несмотря на звездный состав в атаке, ни одного мяча по итогу не забила команда Дешама. Австрийцы от своего же игрока один мяч пропустили, а в остальных моментах они грамотно играли. Выстояла команда Рангника и даже сама могла забивать. В целом, понравилась игра коллектива.

Сейчас в группе у них, конечно, ситуация сложная. У обоих очков нет, и тот, кто сегодня проиграет, вообще рискует не попасть в плей-офф. Так что жду осторожного футбола. Но и явного фаворита у них не вижу. Все-таки до первого тура Евро обе сборные смотрелись не так плохо, почти только выигрывали. Так что поставлю на ничью — 1:1», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».