Нидерланды – Франция: ставка Игоря Семшова на игру второго тура Евро-2024

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Евро-2024 Нидерланды – Франция.

Ставка: ничья за 3.45.

«Подопечные Рональда Кумана, можно сказать, со скрипом начали Чемпионат Европы. В поединке с Польшей они пропустили первыми на 16-й минуте. И всё же голы Коди Гакпо и Ваута Вегорста принесли сборной Нидерландов трудную победу (2:1).

Команда Дидье Дешама свою победу тоже вымучила. Она обыграла Австрию за счёт автогола (1:0). Да ещё и Килиану Мбаппе сломали нос и после матча его отвезли на операционный стол. Вернётся ли он в состав сборной на этом Евро, пока неизвестно.

В 2023 году французы дважды обыграли нидерландцев в квалификации к нынешнему Евро – 4:0 и 2:1. И вообще, «трёхцветные» выиграли семь из последних восьми очных матчей, начиная с 2014 года. Так что, можно сказать, что Нидерланды для Франции являются очень удобным соперником.

Сейчас команды, скорее всего, сыграют между собой вничью с забитыми мячами», — приводит слова Семшова «ВсёПроСпорт».