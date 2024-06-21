Нидерланды — Франция: ставка Александра Мостового на матч Евро-2024 в Лейпциге

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Евро-2024 Нидерланды — Франция.

Ставка: 1:1 за 5.60.

«Нидерланды сыграют с Францией во 2-м туре Евро-2024. В первых матчах турнира обе команды выиграли. Так что сейчас я интересного и яркого футбола от них не жду. Ничья устроит оба коллектива.

Одинаково закончились игры команд в 1-м туре. Хотя стоит отметить, что встречи были разными. Нидерланды пропустили первыми от поляков, а потом отыгрались. Команда владела инициативой — соперник толком ничего сделать не мог, да и особо не пытался. Да, команда Кумана не особо результативна была, второй победный мяч и вовсе на последних минутах забила. Но не казалось, что коллектив на победу не наиграл.

Франция тоже вполне наиграла на три очка в своём матче с Австрией. Хотя у них всё было не так очевидно. Австрийцы дали равный бой команде Дешама, даже могли вничью сыграть. Но, я думаю, пропусти французы, они сразу бы отыгрались. Это была только первая встреча, было видно, что «трёхцветные» не разогнались ещё. Уверен, в будущем мы увидим от них и более яркое выступление.

Однако сейчас я сенсации не жду, так же, как и не жду много голов. Ничья устраивает обе сборные — она почти обеспечивает им выход в плей-офф. Так что особо тратить силы сейчас никто не будет. Конечно, совсем от обороны они играть не станут. Но и много риска мы тут, думаю, не увидим.

По именам Франция, конечно, кажется сильнее. Но сейчас, возможно, не будет на поле Мбаппе. Помимо голов, он ещё и является капитаном команды. Его отсутствие тоже явно может повлиять на игру французов.

Думаю, по голу соперники забьют и успокоятся. Ставлю на 1:1 с коэффициентом 5.60», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».