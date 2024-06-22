ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Грузия — Чехия: букмекеры назвали фаворита матча Евро-2024

Грузия — Чехия: букмекеры назвали фаворита матча Евро-2024
Комментарии

22 июня на арене «Фолькспаркштадион» в Гамбурге состоится матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 Грузия — Чехия. Начало игры — в 16:00 мск.

Букмекеры считают явным фаворитом «народную команду»: поставить на победу чехов можно с коэффициентом 1.77. Это примерно 55% вероятности.

Победа сборная Грузии доступна за 5.00 (20%). Ставки на ничью принимаются за 3.90 (25%).

При этом эксперты не уверены, что матч Грузия — Чехия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.94, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.92.

Если забьют футболисты сборной Грузии, сыграет коэффициент 1.56. Гол в исполнении команды Чехии доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.16.

Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.90.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android