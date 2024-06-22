Грузия — Чехия: эксперты назвали самый вероятный счёт матча Евро-2024

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22 июня на арене «Фолькспаркштадион» в Гамбурге состоится матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 Грузия — Чехия. Начало игры — в 16:00 мск.

Букмекеры считают явным фаворитом «народную команду»: поставить на победу чехов можно с коэффициентом 1.77. Это примерно 55% вероятности.

Победа сборная Грузии доступна за 5.00 (20%). Ставки на ничью принимаются за 3.90 (25%).

Тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.94, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.92. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.90.

Наиболее вероятный исход встречи — ничья 1:1 (6.60). С коэффициентом 6.70 предлагается заключить пари на победу сборной Чехии со счётом 1:0.

За 7.70 идёт победа чехов 2:0, а на точный счёт 2:1 в пользу Чехии принимают ставки за 8.30. На нулевую ничью выставлен коэффициент 11.0.