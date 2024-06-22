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Грузия — Чехия: прогноз на матч Евро-2024

Грузия — Чехия: прогноз на матч Евро-2024
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Евро-2024 Грузия — Чехия.

Ставка: обе забьют за 1.90.

Даже при не лучшем выступлении Хвичи группа нападения сборной Грузии показала, чего стоит на фоне Турции. Провалилась защита, и это уже далеко не впервые. В восьми встречах квалификации на Евро-2024 «крестоносцы» пропустили 18 мячей.

Сборная Чехии — не менее серьёзный соперник, чем Турция. Класс игроков у неё не ниже, а может быть, даже выше. Уже много лет неустанно национальную команду ведут за собой лидеры лондонского «Вест Хэма» — Владимир Цоуфал и Томаш Соучек.

Они стабильно обеспечивают высокое качество игры и создают большие проблемы соперникам абсолютно любого класса. В матче 1-го тура квалификации Евро-2024 столкнулась с большими проблемами сборная Португалии. Она вырвала волевую победу лишь в компенсированное ко второму тайму время — 2:1.

А вот остались ли силы у защитников сборной Чехии после встречи с невероятно мощной Португалией? У них и у голкипера было много работы. Их порядком вымотал многолетний лидер «команды избранных» Криштиану Роналду. Он не забил, но в нескольких опасных моментах поучаствовал.

Заключить пари на то, что в грядущем матче сыграет «обе забьют», можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90. У обеих сборных больше нет шанса на ошибку. Им нужно выложиться на полную. Если Хвича не покажет лучшей игры, для грузин турнир быстро закончится.

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