Эксперты оценили шансы сборной Румынии отобрать очки у Бельгии

22 июня в Кёльне на арене «Райн-Энерги» состоится матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 Бельгия — Румыния. Начало – в 22:00 мск.

Эксперты считают явными фаворитами «красных дьяволов»: поставить на победу бельгийцев можно с коэффициентом 1.47. Это примерно 66% вероятности.

Успех команды Румынии оценивается в 7.80 (12%). На ничью дают коэффициент 4.70 (22%).

Заключить пари на то, что Румыния не проиграет, предлагается за 2.90 (34%).

Тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.76, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.09.

Если забьют футболисты сборной Бельгии, сыграет коэффициент 1.09. Гол в исполнении команды Румынии доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.71.

Заключить пари на «обе команды забьют» предлагают за 1.90.