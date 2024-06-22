Грузия — Чехия: приветственный фрибет 2222 рубля к матчу Евро-2024!

22 июня состоится матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 Грузия — Чехия. Начало игры — в 16:00 мск. Ты можешь получить приветственный фрибет 2222 рубля от букмекера «Лига Ставок». Нужно только зарегистрироваться, пройти идентификацию и внести депозит 1000 рублей!

В матче 1-го тура группового этапа Грузия уступила Турции (1:3). Встреча получилась зрелищной и насыщенной событиями. Вот бы все игры были такими. Сборные создали много моментов. Только чудом они не забили больше.

За «крестоносцев» обидно. В каких-то моментах им критически не повезло, а где-то подвело завершение.

Подопечные Вилли Саньоля имели хорошие шансы сравнять счёт и даже выйти вперёд. Несколько раз они попали в каркас ворот. Ещё были эпизоды, когда защитники «лунных звёзд» выносили мяч практически с линии.

Сборная Чехии — не менее серьёзный соперник, чем Турция. Класс игроков у неё не ниже, а может быть, даже выше. В матче 1-го тура квалификации Евро-2024 столкнулась с большими проблемами сборная Португалии. Она вырвала волевую победу лишь в компенсированное ко второму тайму время — 2:1.

Открыли счёт в матче чехи. У «народной команды» практически не было моментов, но выпавшую возможность забить она не упустила. Лукаш Провод забил красивый гол с передачи Владимира Цоуфала. Патрик Шик и бывший нападающий «Локомотива» Ян Кухта, видимо, приберегли мячи для Грузии.

А вот остались ли силы у защитников сборной Чехии после встречи с невероятно мощной Португалией? У них и у голкипера было много работы. Их порядком вымотал многолетний лидер «команды избранных» Криштиану Роналду. Он не забил, но в нескольких опасных моментах поучаствовал.

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