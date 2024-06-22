Фрибет 2000 рублей от БЕТСИТИ за ставку на матч Евро-2024 Турция — Португалия

22 июня на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде состоится матч 2-го тура чемпионата Европы Турция — Португалия, группа F. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Ты можешь получить фрибет от букмекера БЕТСИТИ до 2000 рублей за первую ставку. Нужно только выполнить простые условия:

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Сборная Турции сумела обыграть сборную Грузии со счётом 3:1, а сборная Португалии вымучила победу над сборной Чехии со счётом 2:1. На данный момент у них по три очка в активе и место в топ-2 квартета. Как и ожидалось, обе команды претендуют на выход в плей-офф, хотя всё складывалось по-разному.

Турки в первом тайме обменялись с грузинскими футболистами голами, а во втором забили ещё дважды. Судя по статистике, были лучше. Не с доминирующим преимуществом, зато по очень многим показателям. Провели больше атак и чаще били по воротам. Любопытно и то, что сразу два претендента на звание автора лучшего гола 1-го тура группового этапа — игроки Турции.

Португальцам же пришлось сильно потрудиться и пережить массу эмоций в матче с чехами. Атаковали столько, что хватит на целый турнир: нанесли 18 ударов, заработали 13 угловых и имели более чем двукратное преимущество по владению мячом. Очень много выручал голкипер. При этом чехи даже открыли счёт! Роналду и компания отыгрались благодаря автоголу, а победу вырвали уже в добавленное время.

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