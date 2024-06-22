Грузия — Чехия: ставка Романа Павлюченко на матч Евро-2024

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Евро-2024 Грузия — Чехия.

Ставка: Грузия не проиграет за 2.23.

«Грузия и Чехия встретятся во 2-м туре чемпионата Европы 22 июня. Я тут буду болеть за грузин. Яркий футбол они показали в первом матче Евро и сейчас вполне достойны заработать три очка.

Грузия и Турция выдали один из самых интересных матчей этого ЧЕ, по крайней мере, по эмоциям. Множество опасных моментов было, красивые голы. Турки, конечно, воспользовались опытом выступлений на международной арене и выиграли — 3:1. Но вполне мы могли бы и увидеть счёт 3:3 в итоге. Моменты у «крестоносцев» были, бились они до последнего.

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Чехия же встречалась с Португалией. И, на самом деле, не так плохо сыграла команда. Против неё на поле вышел топовый соперник, так что чехи в основном оборонялись и иногда убегали в свои атаки. Но команда создавала опасные моменты и могла забивать больше. С португальцами ей тяжело было конкурировать на равных. Второй гол Чехия и вовсе только на последних минутах пропустила — 1:2.

Теперь команды делят третье место. Все шансы на выход в плей-офф у них ещё есть. Так что тут точно жду борьбы, возможно, с голами с обеих сторон. Но мои предпочтения всё-таки на стороне Грузии. Понравилась мне эта команда, было видно её рвение в игре с Турцией. Сейчас соперник чуть полегче, так что и на первые очки «крестоносцы» могут рассчитывать, я считаю», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».

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