Букмекеры назвали самый вероятный счёт матча Бельгия — Румыния

22 июня состоится матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 Бельгия — Румыния. Начало — в 22:00 мск.

Эксперты считают явными фаворитами «красных дьяволов»: поставить на победу бельгийцев можно с коэффициентом 1.47. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1470 рублей.

Успех команды Румынии оценивается в 7.10. На ничью дают коэффициент 4.64.

Тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.79, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.09. Заключить пари на «обе команды забьют» предлагают за 1.90.

Наиболее вероятный исход встречи — победа Бельгии 2:0 (6.80). С коэффициентом 7.10 предлагается заключить пари на 1:0 в пользу бельгийцев.

На ничью 1:1 дают 7.90, а на 2:1 в пользу сборной Бельгии — 8.20. Ставки на точный счёт 3:0 в пользу Бельгии принимаются за 9.70.