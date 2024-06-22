Грузия — Чехия: прогноз Дениса Алхазова на игру Евро-2024

Комментатор Денис Алхазов дал прогноз на матч второго тура группового этапа Евро-2024 Грузия — Чехия.

Ставка: ТМ 21.5 фола за 2.22.

«Итак, матч Грузия — Чехия. Выбираю тотал фолов меньше 21,5. Потому что грузины сфолили семь раз против Турции, а чехи — девять раз против Португалии.

И в целом турнир пока что негрубый. И, самое главное, мало фолов фиксируется, судьи толкаться дают. И вряд ли мы увидим какое-то хаотичное месиво на поле между футболистами Чехии и Грузии. Тем более Чехия — не темповая сборная. Так бы грузины их останавливали фолами по неосторожности, тактически. Но здесь, мне кажется, нас опять ждет негрубая, джентльменская, интеллигентная игра», — приводит слова Алханова «РБ Спорт».