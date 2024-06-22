Грузия — Чехия: ставка Александра Мостового на игру группы F Евро-2024

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Евро-2024 Грузия — Чехия.

Ставка: победа Чехии за 1.73.

«Матч Грузии и Чехии мы увидим во 2-м туре Евро-2024. Примерно равное противостояние — две не самые сильные команды, которые могут претендовать на выход в плей-офф хотя бы с третьей строчки.

Пока мы на этом Евро часто видим ошибки не самых сильных команд. Собственно, Грузия и Чехия показали эту тенденцию. Обе сборные крепкие, имеют хороших игроков. Обе они в 1-м туре играли с более сильными противниками, но из-за своих же ошибок в итоге проиграли.

К чехам тут, конечно, чуть меньше претензий. Им тяжело пришлось против португальцев. Просто в конце не хватило команде концентрации — нужно было надёжнее играть, не допускать прострелов в штрафную. И тогда одно очко было бы команде обеспечено.

Грузия же выдала яркий матч с Турцией. Но тоже из-за оплошностей в обороне пропустила команда. Да, это её первый финальный раунд Евро. Но слишком уж открыто играла команда, как будто пыталась перебегать соперника. А ведь Турция — опытная сборная, часто играющая в групповых этапах Евро. Она и наказала несколько раз «крестоносцев». Итог — 3:1.

Сейчас всё будет решать класс и опыт. Нужно быть собранным. Ещё есть шанс попасть в плей-офф. Надо быть спокойным, рассудительным. Во всех этих аспектах у чехов, на мой взгляд, есть преимущество. Они хладнокровно подойдут к этой встрече и на классе выиграют», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».