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Грузия – Чехия: ставка Игоря Семшова на игру Евро-2024 22 июня

Грузия – Чехия: ставка Игоря Семшова на игру Евро-2024 22 июня
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Евро-2024 Грузия – Чехия.

Ставка: победа Чехии за 1.73.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 2-й тур
22 июня 2024, суббота. 16:00 МСК
Грузия
Не начался
Чехия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сборная Грузии показала в стартовой игре весьма яркий и атакующий футбол, имела несколько 100-процентных возможностей для взятия ворот, но всё же уступила сборной Турции 1:3. Подопечные Вилли Саньоля сражались до конца, но гол Жоржа Микаутадзе так и остался «престижным». Не более.

Сборная Чехии под руководством Ивана Гашека тоже была близка к набору очков. После гола Лукаша Провода на исходе часа чехи были впереди, но всё же потерпели поражение от Португалии 1:2.

Разумеется, что сейчас обеим командам нужно только побеждать. Ясно, что у грузин опыта всё-таки поменьше. Им его и не хватило в матче с Турцией. А вот Чехия может взять верх за счёт боле чёткой игры в обороне», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

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