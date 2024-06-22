Грузия – Чехия: ставка Игоря Семшова на игру Евро-2024 22 июня

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Евро-2024 Грузия – Чехия.

Ставка: победа Чехии за 1.73.

«Сборная Грузии показала в стартовой игре весьма яркий и атакующий футбол, имела несколько 100-процентных возможностей для взятия ворот, но всё же уступила сборной Турции 1:3. Подопечные Вилли Саньоля сражались до конца, но гол Жоржа Микаутадзе так и остался «престижным». Не более.

Сборная Чехии под руководством Ивана Гашека тоже была близка к набору очков. После гола Лукаша Провода на исходе часа чехи были впереди, но всё же потерпели поражение от Португалии 1:2.

Разумеется, что сейчас обеим командам нужно только побеждать. Ясно, что у грузин опыта всё-таки поменьше. Им его и не хватило в матче с Турцией. А вот Чехия может взять верх за счёт боле чёткой игры в обороне», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».