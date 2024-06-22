Грузия — Чехия: ставка Эльвина Керимова на матч чемпионата Европы по футболу

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Евро-2024 Грузия — Чехия.

Ставка: победа Чехии за 1.73.

«Грузия и Чехия сыграют во 2-м туре Евро. Грузия в 1-м туре, я думаю, всем понравилась. Сколько моментов она создала в матче с Турцией в первом матче в своей истории на таком уровне на чемпионатах Европы. В общем, по моментам Грузия не должна была проигрывать. Да, тяжёлым было начало матча. Турки оказывали серьёзное давление, но потом сборная Грузии стала лучше выходить из обороны, убегать в быстрые атаки, разыгрывать. Забили грузины хороший гол.

В общем, я думаю, что, если суммировать все моменты, Грузия не по делу проиграла. Во втором тайме, уступая в счёте, имела несколько шикарных моментов. И после 65-й минуты после гола Гюлера Грузия владела мячом 65% до конца матча. То есть полчаса турки, в общем, стали играть на удержание счёта. Ну а Грузия в концовке играла с преимуществом, но проиграла.

Что касается Чехии, то она неплохо сдерживала Португалию, одну из фаворитов турнира. Сыграли чехи, может быть, консервативно, от защиты. Не увидели мы фирменного прессинга сборной на больших отрезках. Наверное, просто решили не рисковать игроки Чехии, учитывая уровень сборной Португалии и учитывая то, что португальцы легко могут из-под прессинга выходить. Просто это очень рискованно — прессинговать такую команду, с таким составом.

Так что сдерживали чехи соперника, делали это неплохо. Давление, конечно, Португалия оказывала на соперника мощное. Но в общем, можно сказать, что португальцы создали не так много моментов, владея мячом большую часть матча. И в целом чехи ещё умудрились забить сами неожиданно, гол не вытекал из логики игры. В концовке всё-таки португальцы вынудили соперника ошибиться и одержали волевую победу.

Естественно, с Грузией Чехия будет фаворитом. Тут как раз мы увидим чехов, которые будут больше, скорее всего, владеть мячом, которые будёт прессинговать. Также мы посмотрим, как может Грузия в переходах быстрые атаки проводить и создавать моменты. Думаю, чехи, конечно, проанализируют победу над сборной Грузии. Чехи не позволят сопернику создать столько моментов, сколько позволила Турция. Чехия организованная команда, тактически дисциплинированная, которая играет в вертикальный, может быть, даже в прямолинейный футбол. Но она в этом футболе эффективна.

Думаю, что в этом матче победит сборная Чехии с коэффициентом 1.73», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».