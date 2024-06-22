Грузия — Чехия: прогноз Семёна Зигаева на встречу Евро-2024 в Гамбурге

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Евро-2024 Грузия — Чехия 22 июня.

Ставка: обе забьют — нет за 1.91.

«Матч двух команд, уступивших в 1-м туре, ждёт нас в Гамбурге. Грузия отчаянно сражалась с Турцией и была близка к тому, чтобы отобрать очки.

Концовка матча для Чехии получилась драматичной. Игра катилась к ничейному результату, когда на 92-й минуте Консейсау опередил защиту соперника и отправил мяч в ближний угол ворот Станека. 2:1 — победа Португалии.

Определяющий матч для обеих команд в борьбе за выход из группы. Кажется, что в условиях жесточайшего накала команды не будут сильно рисковать. Предположу, что игра получится не сильно результативная», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».