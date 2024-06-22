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Грузия — Чехия: прогноз Семёна Зигаева на встречу Евро-2024 в Гамбурге

Грузия — Чехия: прогноз Семёна Зигаева на встречу Евро-2024 в Гамбурге
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Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Евро-2024 Грузия — Чехия 22 июня.

Ставка: обе забьют — нет за 1.91.

«Матч двух команд, уступивших в 1-м туре, ждёт нас в Гамбурге. Грузия отчаянно сражалась с Турцией и была близка к тому, чтобы отобрать очки.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 2-й тур
22 июня 2024, суббота. 16:00 МСК
Грузия
Не начался
Чехия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Концовка матча для Чехии получилась драматичной. Игра катилась к ничейному результату, когда на 92-й минуте Консейсау опередил защиту соперника и отправил мяч в ближний угол ворот Станека. 2:1 — победа Португалии.

Определяющий матч для обеих команд в борьбе за выход из группы. Кажется, что в условиях жесточайшего накала команды не будут сильно рисковать. Предположу, что игра получится не сильно результативная», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

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