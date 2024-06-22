Турция — Португалия: ставка Александра Мостового на игру группы F Евро-2024

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Евро-2024 Турция — Португалия.

Ставка: 1:1 за 7.20.

«Турция и Португалия проведут игру в рамках 2-го тура Евро-2024. Не жду тут от команд особо активного футбола — они в первых матчах набрали по три очка. Сейчас ничья оба коллектива устроит.

Португалия в целом провела матч с Чехией не так плохо. Всё-таки победа есть победа, три очка. Но многие ожидали более яркого старта команды Мартинеса. Нет, моментов у неё было много, постоянные обострения. Но голов не было. Чехи грамотно отбивались, пытались создавать свои моменты, но гол забили только один. Под конец португальцы, конечно, начали особенно активно давить и в итоге забили. Тут повезло и с ошибкой у соперника — когда позволяешь так себя в угол загонять, рано или поздно пропустишь.

Турция же выдала результативный матч с Грузией. Да, голов много, два из них — просто загляденье. Но и ошибок было немало. Турки — опытная команда. Однако новички Евро слишком уж много моментов имели. С такой игрой против топовых противников будет тяжело, там на одних красивых голах не уедешь. Сейчас Турции повезло — Грузия во многом по неопытности проиграла. Но что будет в этом матче?

Если бы Португалия не обыграла Чехию в 1-м туре, если бы не забила тот гол на последних минутах, то, вероятно, Турцию тут ждал бы разгром. Роналду и его партнёры осаждали бы штрафную турок все 90 минут. А так, их и одно очко устроит. На этом Евро мы уже увидели, что команды, победившие в первых матчах, не так уж рьяно борются за очки во второй встрече.

Подобной же игры я жду и тут. Никто не победит сегодня. Моя ставка — 1:1. Забьют по голу, и на этом всё», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».