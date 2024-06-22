Турция — Португалия: ставка Эльвина Керимова на матч чемпионата Европы — 2024

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Евро-2024 Турция — Португалия.

Ставка: победа Португалии и ТМ 4.5 за 1.95.

«Турция встретится с Португалией во 2-м туре Евро-2024. Турки одержали важнейшую для себя победу в матче с Грузией. Вообще, впервые в истории Турция выиграла первый матч Евро. Но турки испытали большие проблемы, потому что после стартового отрезка, хорошего, с преимуществом, с моментами, постепенно турки показали в очередной раз свою уязвимость в игре без мяча, в быстрых переходах из атаки в оборону. Особенно правый фланг сборной Турции больше всего страдал. Там как раз подключался Цитаишвили, естественно, был Хвича на левом фланге атаки сборной Грузии.

Так что турки, в общем, одержали тяжёлую победу, и они в очередной раз показали свою проблему, связанную с плохой защитой. Да, Турция допускает моменты в разных режимах и, когда прессингует, играет с высокой линией защиты, получает контратаки, и последние полчаса матча с Грузией Турция села в оборону, перешла даже на три центральных защитника. Но в позиционной защите тоже допускала моменты команда, тоже получала проблемы. С такими проблемами в защите, конечно, не знаю, на что-то прям серьёзное на этом Евро рассчитывать сложно. Да, у Турции есть класс игроков и были забиты красивые мячи, особенно гол Гюлера, но и первый гол классным получился. В сумме Турция, мне кажется, создала чуть меньше моментов, чем Грузия, и, в общем, одержала тяжёлую победу. В концовке грузины не должны были пропускать.

Поэтому с португальцами туркам будет тяжело. Что касается самой Португалии, она сыграла не так, наверное, ярко, как от неё ждали. Где-то в атаке упрощала игру Португалия, когда нужно было отыгрываться, когда времени оставалось меньше. Но давление португальцы оказывали серьёзное, и моменты свои имели, и всё-таки додавили, и всё-таки смогли выиграть. Да, где-то повезло подопечным Мартинеса. Чешский защитник дважды ошибся. Но тем не менее нужно искать этот шанс, искать свой момент и заставлять соперника ошибаться.

Так что Португалия — явный фаворит. Думаю, что все так считают. И мне кажется, что у Португалии не будет таких серьёзных проблем. Они наверняка будут. Но вот так тяжело, как с Чехией, команда Мартинеса не будет играть. Потому что Турция не в состоянии, как чехи, организованно защищаться. Мы на дистанции видим уже эту проблему щедрой турецкой обороны.

Считаю, что Португалии будет проще вскрывать турок. Она будет иметь больше моментов, но не думаю, что получится какая-то разгромная победа команды Мартинеса, однако, вполне вероятно, комфортная», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».