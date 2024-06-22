Турция — Португалия: ставка Романа Павлюченко на матч Евро-2024 в Дортмунде

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Евро-2024 Турция — Португалия.

Ставка: победа Португалии и ТМ 3.5 за 2.45.

«Турция и Португалия сыграют в рамках 2-го тура Евро-2024. Тут, конечно, не всё так однозначно. Не жду тут доминирующей победы Роналду и его компании.

Турция провела очень яркий матч в 1-м туре ЧЕ с Грузией. Команды почти постоянно проводили взаимные атаки, имели много моментов. Чуть больше инициативы исходило от турок, они совершали меньше ошибок. Два красивейших гола забили Мюльдюр и Гюлер — наверняка они войдут в подборку лучших забитых мячей в групповом этапе Евро. Третий гол на последних минутах забил Актюркоглу, после того как вратарь Грузии ушёл на последний угловой своей команды.

В целом мне Турция нравится. Помню её ещё на этапе отбора — очень хорошие матчи проводил коллектив. В 1-м туре Евро он только доказал свой высокий уровень. Видно было, что команда рвётся в плей-офф, где на что-то даже может рассчитывать.

Португалия же разобралась с Чехией в первом матче ЧЕ. Но не удалось много забить коллективу, несмотря на свой звёздный состав. Более того, победный второй мяч подопечные Мартинеса забили на последних минутах. Но и до этого предостаточно шансов было у команды. Роналду часто обострял и свои моменты имел.

Думаю, как играть против Португалии — всем ясно. При грамотной защите, качественных и, главное, быстрых переходах из обороны в атаку, а также уверенной игре в нападении её можно одолеть или хотя бы вничью сыграть. Вопрос, справится ли Турция с этой задачей.

Я всё-таки буду реалистом и поставлю на победу Португалии. Но, учитывая уровень турок, разгрома тут не жду. Думаю, мы увидим примерно такое же развитие событий, как и в игре с Чехией», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».