Турция — Португалия: ставка Игоря Семшова на игру группового турнира Евро-2024

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Евро-2024 Турция – Португалия.

Ставка: победа Португалии с форой (-1) за 1.94.

«Если сборной Турции где-то и повезло в стартовом матче с Грузией, то это называется опыт. Подопечные Винченцо Монтеллы свои моменты реализовали, а соперник нет. В итоге 3:1 в пользу турецкой сборной. А голы в активе Мерта Мюльдюра, Арды Гюлера и Керема Актюркоглу, который поразил уже пустые ворота.

Сборная Португалии в матче с Чехией откровенно вырвала победу. Ведь команда Роберто Мартинеса уступала 0:1. Затем на помощь пришёл автогол, а уже в компенсированное время отличился Франсишку Консейсау – 2:1. Вообще, можно сказать, что и турки, и португальцы взяли так называемые свои очки. Сейчас обе команды не будут форсировать события. И вряд ли кто-то будет акцентированно играть первым номером. И всё же португальцы возьмут верх, свой момент они найдут и реализуют», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».