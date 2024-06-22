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Турция — Португалия: ставка Игоря Семшова на игру группового турнира Евро-2024

Турция — Португалия: ставка Игоря Семшова на игру группового турнира Евро-2024
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Евро-2024 Турция – Португалия.

Ставка: победа Португалии с форой (-1) за 1.94.

«Если сборной Турции где-то и повезло в стартовом матче с Грузией, то это называется опыт. Подопечные Винченцо Монтеллы свои моменты реализовали, а соперник нет. В итоге 3:1 в пользу турецкой сборной. А голы в активе Мерта Мюльдюра, Арды Гюлера и Керема Актюркоглу, который поразил уже пустые ворота.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 2-й тур
22 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Турция
Не начался
Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сборная Португалии в матче с Чехией откровенно вырвала победу. Ведь команда Роберто Мартинеса уступала 0:1. Затем на помощь пришёл автогол, а уже в компенсированное время отличился Франсишку Консейсау – 2:1. Вообще, можно сказать, что и турки, и португальцы взяли так называемые свои очки. Сейчас обе команды не будут форсировать события. И вряд ли кто-то будет акцентированно играть первым номером. И всё же португальцы возьмут верх, свой момент они найдут и реализуют», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

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