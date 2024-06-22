Турция — Португалия: прогноз Артура Петросьяна на игру 2-го тура Евро-2024

Журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч Евро-2024 Турция — Португалия.

Ставка: победа Португалии и её индивидуальный тотал больше 1.5 мяча за 1.84.

«Португальцы, мне кажется, сыграли процентов на 60-70 своих возможностей в матче с Чехией и не без доли везения при этом победили. Португалия – классная, мастеровитая команда, мне кажется, они раскроются по ходу этого турнира, их по-прежнему продолжают считать одними из главных фаворитов этого турнира. И то, насколько у Мартинеса качественная скамейка, глубина состава – это тоже один из ключиков к потенциальному успеху сборной Португалии.

Что касается Турции, не без доли везения они победили грузин, которые могли, наверное, гола четыре-пять спокойно забивать. У турок, наверное, самый ощутимый контраст на этом Евро между атакой и обороной. Насколько интересная, динамичная, разнообразная атака, и насколько некачественная защита, и насколько проблематичными получаются потери мяча. Опорная зона и оборона оставляют желать лучшего. Победа уже одержана, поэтому мне кажется, что не будет смысла туркам во что бы то ни стало бежать, тратить много сил и пытаться что-то сделать ещё, особенно в матче с такой серьёзной командой.

Мне кажется, что под контролем Португалии должна пройти игра, думаю, что будет им явно проще, чем с упорными и хорошо организованными чехами. Поэтому мой здесь вариант – победа сборной Португалии и её индивидуальный тотал больше 1.5 мяча за 1.84», — приводит слова Петросьяна «РБ Спорт».