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Бельгия — Румыния: ставка Игоря Семшова на игру Евро-2024 22 июня

Бельгия — Румыния: ставка Игоря Семшова на игру Евро-2024 22 июня
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Евро-2024 Бельгия – Румыния.

Ставка: победа Бельгии с форой (-1) за 1.71.

«Сборная Бельгия стала автором первой сенсации на нынешнем чемпионате Европы со знаком «минус». Подопечные Доменико Тедеско проиграли в стартовом туре сборной Словакии 0:2. Да, VAR отменил два гола Ромелу Лукаку, но сути дела это не меняет. Бельгийцам необходимо исправиться. И срочно.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 2-й тур
22 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Бельгия
Не начался
Румыния
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

А вот сборная Румынии, прямо скажем, не прилагая для этого каких-либо сверхусилий, крупно переиграла сборную Украины – 3:0. Команда Эдуарда Йордэнеску просто воспользовалась слабостью соперника, проявив инстинкт убийцы. Николае Станчу, Рэзван Марин и Денис Дрэгуш забили по мячу. И сейчас румыны находятся в куда более предпочтительном положении, чем их соперники. Даёт ли это им какое-либо преимущество перед игрой с Бельгией? Нет, всё будет решаться на поле.

Бельгийцы мобилизуются на 100%, и это им поможет взять верх с разницей в один-два мяча», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

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