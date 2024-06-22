Бельгия — Румыния: ставка Игоря Семшова на игру Евро-2024 22 июня

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Евро-2024 Бельгия – Румыния.

Ставка: победа Бельгии с форой (-1) за 1.71.

«Сборная Бельгия стала автором первой сенсации на нынешнем чемпионате Европы со знаком «минус». Подопечные Доменико Тедеско проиграли в стартовом туре сборной Словакии 0:2. Да, VAR отменил два гола Ромелу Лукаку, но сути дела это не меняет. Бельгийцам необходимо исправиться. И срочно.

А вот сборная Румынии, прямо скажем, не прилагая для этого каких-либо сверхусилий, крупно переиграла сборную Украины – 3:0. Команда Эдуарда Йордэнеску просто воспользовалась слабостью соперника, проявив инстинкт убийцы. Николае Станчу, Рэзван Марин и Денис Дрэгуш забили по мячу. И сейчас румыны находятся в куда более предпочтительном положении, чем их соперники. Даёт ли это им какое-либо преимущество перед игрой с Бельгией? Нет, всё будет решаться на поле.

Бельгийцы мобилизуются на 100%, и это им поможет взять верх с разницей в один-два мяча», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».