Бельгия — Румыния: ставка Эльвина Керимова на матч чемпионата Европы в Кёльне

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Евро-2024 Бельгия — Румыния.

Ставка: победа Бельгии и ТБ 1.5 за 1.73.

«Бельгия и Румыния сойдутся во 2-м туре чемпионата Европы в Германии. Бельгийцы в первом матче проиграли Словакии и, в общем, испытывали проблемы периодически в защите. То есть Словакия хорошо атаковала, быстро. Отрезками она даже больше владела мячом, в первом тайме, например. И я думаю, что бельгийцы, может быть, даже не ожидали такой смелой агрессивной игры от сборной Словакии. Хотя в отборе она уже показывала эту свою сторону. Она стала более смелой командой.

Бельгию многие сейчас ругают за результат, за игру, но, честно говоря, если брать моменты, то команда не должна была проигрывать. У неё были супершансы, Лукаку опять не везёт на крупных турнирах. Но это пока. Были шансы отличные, ещё два незасчитанных гола, маленькие офсайды, игра рукой. Так что Бельгия, я думаю, точно на гол наиграла, даже больше, чем на один. Проигрывать она была не должна, несмотря на то что испытала проблемы. Она не показала идеальной игры.

Румыния терпеливо защищалась, играла максимально организованно, надёжно в атаке. Просто дальние удары помогли, плюс разыгранный стандарт, сделать победу крупной. Но я бы не стал, наверное, переоценивать сборную Румынии. Это хорошая организованная сборная, однако на фоне Бельгии всё-таки она сильно отстаёт и по классу исполнителей, и по качеству игры.

Так что Бельгия обязана обыгрывать Румынию. Мне кажется, что она должна это делать убедительно и уверенно, и, с учётом того, что не забила в матче со Словакией, сейчас она должна уже отличаться. Я возьму победу бельгийцев и общий тотал голов матча больше 1.5 с коэффициентом 1.73.

Думаю, что здесь просто всё максимально очевидно. Бельгия будет играть с преимуществом, с мячом. Да, ей придётся вскрывать закрытую команду, вскрывать «автобус», скорее всего, но считаю, что у бельгийцев это получится. И я думаю, что они не будут каких-то серьёзных проблем испытывать у своих ворот. Жду, в общем, победы Бельгии и много забитых мячей», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».