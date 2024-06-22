Бельгия — Румыния: прогноз Виктора Гусева на игру 2-го тура группы Е Евро-2024

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Евро-2024 Бельгия — Румыния.

Ставка: гол Лукаку за 1.85.

«Раненый зверь» Бельгия выйдет на поле в Кёльне против Румынии, достаточно неожиданно крупно выигравшей у Украины. «Красные дьяволы» преподнесли ещё больший сюрприз, уступив Словакии. После мяча, пропущенного на седьмой минуте, бельгийцы сумели несколько раз взломать оборону соперника и даже забили два мяча, но оба гола Лукаку не были засчитаны. Забегая вперёд, предположу, что центрфорвард, который по ходу матча имел и другие шансы, может взять своё в предстоящей игре. Да и вообще, не столкнувшись с мощной атакой против Украины, румынская защита на этот раз вполне может дрогнуть.

Личные встречи на удивление фиксируют полное равенство сил: по пять побед при двух ничьих. Впрочем, последняя состоялась 12 лет назад, была товарищеской и в Бухаресте принесла волевую (2:1) победу хозяевам.

Ничья будет отличным результатом для Румынии. Такой результат даст ей в сумме четыре очка, которые почти гарантируют выход в 1/8 финала. К тому же заключительный матч команда проведёт против Словакии, где шансы не проиграть тоже велики. Козырем румынской команды является атакующий полузащитник Ман, сделавший в 1-м туре две голевые передачи. Хорош и располагающийся рядом с ним мозг команды Станчу.

Для Бельгии второе поражение подряд смерти подобно. Да и ничья, скорее всего, оставит судьбу команды в чужих руках. Интересно, что Бельгия и Румыния уже будут знать исход матча Словакия — Украина, который состоится днём раньше. Возвращаясь к фигуре Лукаку, отметим, что его задачу облегчит как наличие рядом великолепного Де Брёйне, так и то, что Бельгия, исходя из турнирной ситуации, бросит в атаку большие силы, что может расфокусировать внимание румынской защиты и не позволить ей уделить достаточно внимание конкретно Ромелу», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».