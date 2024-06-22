Бельгия — Румыния: ставка Александра Мостового на игру группового этапа Евро-2024

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Евро-2024 Бельгия — Румыния.

Ставка: победа Бельгии и обе забьют за 3.00.

«Бельгия и Румыния сыграют друг с другом в рамках 2-го тура Евро. Конечно, тут легко предсказывается победа бельгийцев. Вряд ли румыны сумеют остановить их атаки.

Бельгии не повезло в матче со Словакией. Просто не фартило. На гол и даже на два команда явно наиграла. Имела много шансов. Конечно, не стоит заслуги словаков совсем забывать. Большинство опасных атак они остановили. Но тут даже есть чёткий факт — зафиксировано несколько голов, отменённых после просмотра ВАР.

Бельгия играла активно, много атаковала. Но и ошибок она немало совершила, за что её словаки и наказали. Теперь вот первое поражение коллектива под руководством Тедеско, первое со времён ЧМ-2022. Неприятно, ещё и шансы на выход в плей-офф немного упали. Но я, конечно, не думаю, что Евро завершён для команды. Всё у неё ещё получится.

А вот румыны свои шансы на плей-офф сильно повысили после 1-го тура. Смогли они обыграть Украину, да ещё и с разгромным счётом 3:0. Само собой, тут сами украинцы были виноваты. Румыния грамотно ловила их на ошибках, ну плюс голы с дальних ударов — уже тенденция этого Евро.

Конечно же, победы Румынии тут нет смысла ждать. Против неё грозная Бельгия, разозлённая после стольких упущенных возможностей в матче со Словакией. «Красные дьяволы» будут рваться в атаку и с большой вероятностью забьют. Но и ошибки они в обороне из-за этого точно допустят. Румыния явно хотя бы раз их накажет.

Так что мой вариант ставки тут — победа Бельгии и обе команды забьют», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».