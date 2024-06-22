Бельгия — Румыния: ставка Романа Павлюченко на игру чемпионата Европы по футболу

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Евро-2024 Бельгия — Румыния.

Ставка: победа Бельгии с форой (-1.5) за 2.20.

«Во 2-м туре Евро-2024 нас ждёт встреча Бельгии и Румынии. Думаю, тут без сенсаций. Три очка достанутся «красным дьяволам».

Обе команды удивили в 1-м туре чемпионата Европы. Выдали они результаты, которых от них не ожидали. Румыния играла с Украиной. Соперник по именам был намного сильнее, ожидались лёгкие три очка для подопечных Реброва. Но румыны дали отпор. После нескольких ошибок забили «жёлтые». Итог — 3:0. Отличный старт для коллектива. Но теперь нужно и дальше набирать очки. Бельгия те же ошибки, что и Украина, вряд ли сделает.

Бельгийцы же не сумели переиграть словаков. Уйма моментов была у команды Тедеско. В очередной раз мы увидели индивидуальный перформанс Лукаку — множество моментов и ни одного мяча в сетке ворот соперника. Справедливости ради дважды Ромелу всё-таки забивал, но оба раза голы отменяли после просмотра VAR по разным причинам. Словакия же своим шансом воспользовалась. Так что в определённой степени фортуна была просто не на стороне Бельгии в тот вечер — как минимум на ничью она точно наиграла.

Теперь ситуация для подопечных Тедеско не лучшая — нужно набирать очки, чтобы иметь шанс на выход в плей-офф. Румынии же нужно продержаться. Её ждёт очень трудная игра. У украинцев «тряслись ноги», бельгийцы будут намного активнее и точнее играть. Таких же ошибок они совершать не будут.

Думаю, Бельгия наберёт тут три очка. Уровень противников слишком различается. К тому же команда Тедеско после обидной потери очков в 1-м туре с двойным усилием будет давить на противника. Румыны такого не выдержат», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».