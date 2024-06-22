Букмекеры оценили шансы сборной Португалии победить Турцию на Евро-2024

22 июня на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде состоится матч 2-го тура чемпионата Европы Турция — Португалия, группа F. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Букмекеры считают сборную Португалии фаворитом. Поставить на её победу предлагается с коэффициентом 1.61, что приблизительно равно 61% вероятности. Триумф сборной Турции идёт с коэффициентом 5.70 — 17% вероятности. При этом даже ничья вероятнее, чем победа турок. Коэффициент на ничью составляет 4.50 (22%).

Коэффициент на тотал меньше 2.5 мяча составляет 2.20, а на тотал больше 2.5 мяча — 1.72. Гол Турции доступен с коэффициентом 1.55, а гол Португалии — с коэффициентом 1.11. Если же обе сборные забьют, сыграет коэффициент 1.78, вероятность данного события составляет 56%.

Если арбитры назначат пенальти, сыграет коэффициент 2.75 (36% вероятности). Удаление в любой команде оценивается коэффициентом 4.50 (22% вероятности).