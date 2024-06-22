Турция — Португалия: прогноз на матч Евро-2024

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Евро-2024 Турция — Португалия.

Ставка: Португалия не проиграет и тотал больше 2.5 гола за 2.00.

Сборная Турции сумела обыграть сборную Грузии со счётом 3:1, а сборная Португалии вымучила победу над сборной Чехии со счётом 2:1. На данный момент у них по три очка в активе и место в топ-2 квартета. Как и ожидалось, обе команды претендуют на выход в плей-офф, хотя всё складывалось нервно.

Фаворитом выйдет на поле именно сборная Португалии. Во-первых, класс исполнителей и общий уровень команды выше. В первом тайме Чехия вообще ничего не могла придумать в атаке и просто терпела у собственных ворот. Во-вторых, сборная Турции играет в обороне хуже и наверняка попытается чаще отвечать своими выпадами на атаки более звёздного соперника.

К слову, за это можно зацепиться при выборе ставки. В подготовительных товарищеских матчах турки получили шесть мячей от сборной Австрии и ещё два — от сборной Польши, которая в последнее время расклеилась. При этом они пропускали в пяти из восьми туров отборочного цикла Евро-2024. Не так много, зато регулярно.

Вместе с тем под руководством итальянца Винченцо Монтеллы команда старается создавать моменты. В матче с теми же грузинами показатель ожидаемых голов (xG) приблизился к отметке 2,5. Даже у Португалии в игре с чехами было всего 1,7. А другой аргумент в пользу выбора «тотал больше 2.5 мяча» — прошлая очная встреча соперников, которая состоялась в 2022 году и завершилась со счётом 3:1 в пользу португальцев.

Пожалуй, единственное, что может смутить — это довольно низкий коэффициент. Поставить в букмекерских конторах на то, что в матче будет забито минимум три мяча, как мы помним, можно с коэффициентом 1.72. Однако это не проблема. Добавим сюда то, что сборная Португалии не проиграет, и получим коэффициент 2.00. А это уже совсем другой разговор. П2 + ТБ 2.5 мяча и вовсе стоит 2.35, тоже можно рискнуть.