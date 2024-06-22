Турция — Португалия: букмекеры предсказали счёт матча Евро-2024

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22 июня на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде состоится матч 2-го тура чемпионата Европы Турция — Португалия, группа F. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Букмекеры считают сборную Португалии фаворитом. Поставить на её победу предлагается с коэффициентом 1.61, что приблизительно равно 61% вероятности. Триумф сборной Турции идёт с коэффициентом 5.70 — 17% вероятности. Коэффициент на ничью составляет 4.50 (22%).

Коэффициент на тотал меньше 2.5 мяча составляет 2.20, а на тотал больше 2.5 мяча — 1.72. Если же обе сборные забьют, сыграет коэффициент 1.78, вероятность данного события составляет 56%.

Самый вероятный исход матча — 1:0 в пользу сборной Португалии (7.10). Чуть ниже оценивается ничья 1:1 (7.30) и 2:0 в пользу португальцев (7.40).

На победу Португалии 2:1 дают 8.10, а на счёт 3:0 в пользу Португалии — 11.0.