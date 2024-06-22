Бельгия — Румыния: прогноз на матч Евро-2024

Автор «Чемпионата» Николай Павлов дал прогноз на матч Евро-2024 Бельгия — Румыния.

Ставка: победа Бельгии с форой (-1.5) за 2.25.

Бельгия в 1-м туре Евро-2024 сыграла на своём привычном уровне, но уступила Словакии (0:1). Доменико Тедеско закономерно не стал отказываться от стиля, базирующегося на быстром перемещении мяча в зону атаки. В принципе, план главного тренера «красных дьяволов» сработал, но вот только результат, мягко говоря, озадачил.

Соперник заботился об обороне и не особо мешал бельгийцам создавать моменты. 15 ударов нанесли подопечные Тедеско, но результата не добились. Это было первое поражение тренера во главе бельгийцев. Однако паниковать не стоит — «красным дьяволам» достаточно сконцентрироваться и продолжать гнуть свою линию.

Румыния явно прыгнула выше головы, разгромив Украину со счётом 3:0. Сыграли подопечные Эдуарда Йордэнеску по привычной схеме. Они активно прессинговали, заставили соперника совершать ошибки и плотно защищались. Забитые мячи стали не столько следствием умело проведённых позиционных атак, сколько результатом ошибок жёлто-синих.

Если обратиться к результатам квалификации на Евро-2024, то Румыния вполне соответствует образу мастеров обороны. За 10 матчей подопечные Йордэнеску пропустили только пять мячей. Правда, если внимательно присмотреться к соперникам в группе, позолота сразу спадает — Косово, Израиль, Беларусь и Андорра вряд ли относятся к законодателям атакующих футбольных мод. Хотя удивляет, что румыны опередили Швейцарию в таблице.

Доменико Тедеско должен сохранить голову холодной и не бросаться в крайности. Его схема работает, и результат в 1-м туре вполне мог быть более приемлемым для «красных дьяволов». Вряд ли вторую игру подряд испортят нападающие, да и Ромелу Лукаку свой лимит невезения на Евро-2024 явно исчерпал. Мы предлагаем сделать ставку на победу Бельгии с форой (-1.5) за 2.25.