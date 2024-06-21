Нидерланды — Франция: прогноз «Чемпионата» на матч 21 июня

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч Евро-2024 Нидерланды — Франция.

Ставка: победа Франции за 2.20.

В матче 1-го тура группового этапа Нидерланды победили Польшу (2:1). «Оранжевым» повезло. Они сравняли счёт благодаря удачному рикошету, а вырвали победу в концовке. В товарищеских матчах Рональд Куман убедил, что его подопечные хорошо готовы к Евро-2024. Нидерланды разгромили Канаду (4:0) и Исландию (4:0). Они продемонстрировали хороший атакующий футбол, интересный, быстрый и слаженный. Всё работало как швейцарские часы.

На групповом этапе квалификации на Евро-2024 нидерландцы дважды проиграли Франции (0:4 и 1:2). В обеих встречах результат сделал Килиан Мбаппе. Он оформил два дубля, а также отметился результативной передачей. Матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 с Австрией (1:0) стал для капитана «синих» настоящим кошмаром, хотя начиналось всё неплохо.

Во втором тайме Мбаппе упустил шикарную возможность забить после выхода один на один, а затем ещё и сломал нос, врезавшись в защитника Австрии. Сообщается, что Килиан, несмотря на травму, уже приступил к тренировкам. Футболист привык рисковать. Но будет ли делать это тренер? Выпускать нападающего «Реала» — большой риск для его же здоровья.

Нидерланды — отнюдь не слабая сборная, но с построением атак и рисунком игры у Рональда Кумана постоянно возникают большие проблемы во встречах с сильными соперниками. Маловероятно, что у него получится перехитрить Дидье Дешама. История очных встреч всецело на стороне французов. Ставки на их победу принимают за 2.20.