Букмекеры оценили шансы сборной Германии одержать третью победу подряд на Евро-2024

23 июня на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте состоится матч 3-го тура чемпионата Европы Швейцария — Германия, группа А. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Сборная Германии в предыдущих турах разгромила Шотландию (5:1) и оказалась сильнее Венгрии (2:0).

Букмекеры выдвигают фаворитом сборную Германии. Её победа оценивается коэффициентом 1.76, что эквивалентно 56% вероятности.

Успех сборной Швейцарии доступен с коэффициентом 5.10, а вероятность куда ниже — 19%. При этом ничейный результат на табло по итогам 90 минут идёт в линии букмекеров с коэффициентом 3.90 (25%).

Тотал больше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 1.81, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.05.

Если швейцарская команда забьёт, сыграет коэффициент 1.50. В голе немецкой команды почти не сомневаются — коэффициент 1.14. Поставить на голы в обе стороны можно за 1.78.