Швейцария — Германия: прогноз на матч Евро-2024

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов сделал прогноз на матч Евро-2024 Швейцария — Германия.

Ставка: обе забьют и Германия не проиграет за 2.03.

Немцы начали домашний Евро с безоговорочной победы над сборной Шотландии со счётом 5:1. Причём матч с шотландцами показал, что окапываться у собственной штрафной и надеяться на чудо — неподходящая тактика против немцев. Сборная Венгрии во 2-м туре учла ошибки предшественников и начала активно отвечать на атаки более грозного оппонента. Впрочем, подопечные Юлиана Нагельсмана всё равно выиграли со счётом 2:0.

Швейцарцам же ещё придётся побороться. Они идут на втором месте, имея в активе четыре очка и трёхочковый отрыв от ближайшего преследователя. Несмотря на бодрую игру Германии, шансы есть. Во-первых, Швейцария не проигрывает в очных встречах с 2008 года, когда случились 0:4. В товарищеском матче 2012 года удалось обыграть бундестим со счётом 5:3, а в 2020 году дважды в Лиге наций сыграть вничью — 1:1 и 3:3. Второй момент кроется в мотивации: швейцарцам лучше не проигрывать, а немцам не обязательно выигрывать, ведь они уже обеспечили себе плей-офф.

Вполне вероятно, что тренерский штаб может дать лидерам отдохнуть. В любом случае перемены в составе и мысль поберечь себя перед 1/8 финала наверняка отразятся на игре сборной Германии. Тем более что можно сразу попасть на сильного соперника. И это шанс для сборной Швейцарии. Конечно, ждать доминирования со стороны швейцарцев не стоит. Они не сумели дожать Шотландию, качества и мастерства явно не хватит и тут. Однако забить гол, на наш взгляд, вполне могут.

В голе же немецких футболистов сомнений мало. Семь мячей за две игры — это солидно. А в матче 1-го тура с Шотландией они показали такой напор, что, кажется, даже на пониженной передаче будут фаворитами со многими соперниками. При таких раскладах можно проверить ставку «обе забьют» за 1.78. Смежный вариант — «тотал больше 2.5 мяча» за 1.81. Что-то вроде 1:1 или 2:1 в пользу хозяев турнира здесь вполне может быть.

Мы бы остановились на исходе, при котором обе команды забьют, а сборная Германии не проиграет. Коэффициент букмекеры на это дают уже покрепче — 2.03. Подопечные Юлиана Нагельсмана наверняка сыграют в щадящем режиме и будут позволять оппонентам чуть больше, чем могли бы.