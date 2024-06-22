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Грузия — Чехия: ставка с коэффициентом 11.0 на матч Евро-2024

Грузия — Чехия: ставка с коэффициентом 11.0 на матч Евро-2024
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Евро-2024 Грузия — Чехия.

Ставка: Георгий Кочорашвили забьёт Чехии за 11.0.

Для обеих сборных матч имеет большое значение. Проигравшая команда лишится шансов выйти в плей-офф.

От Хвичи Кварацхелии ждут голов. И как раз поэтому заключать пари на данное событие, которое оценивается букмекерами коэффициентом 3.85, не стоит. Поставить на то, что он не забьёт, можно за 1.22. Единственную настоящую звезду нападения «крестоносцев» чехи будут опекать очень внимательно.

Полноценным открытием Евро-2024 может стать Георгий Кочорашвили. В матче с Турцией он отметился голевой передачей, перед этим красиво обыграв защитника. Хавбек не забил ни одного мяча в квалификации, но в матче с Турцией выделялся на фоне остальных. Поставить на то, что он забьёт Чехии, можно с коэффициентом 11.0. Почему бы не рискнуть?

В составе чехов может отличиться любой. Во встрече с Португалией не забивший ни одного мяча в отборе Лукаш Провод это подтвердил. Его дальний удар застиг врасплох Диогу Кошту. Здесь выделить претендента на гол невозможно.

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