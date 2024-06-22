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Турция — Португалия: прогноз «Чемпионата» на матч 22 июня

Турция — Португалия: прогноз «Чемпионата» на матч 22 июня
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на матч Евро-2024 Турция — Португалия.

Ставка: гол Криштиану Роналду за 1.80.

Криштиану Роналду очень мотивирован. Во встрече с Чехией он был очень активен. Результативностью он не порадовал, но был близок. В последних 12 матчах за сборную нападающий отличился 12 раз. Поставить на то, что он забьёт Турции, можно с коэффициентом 1.80. Оборона соперника позволяет: даже сборная Грузии исправно создавала моменты.

В составе турок, которые мощно прибавили при Винченцо Монтелле, наиболее высокие шансы на гол у Арды Гюлера. Грузии он красиво заложил дальним ударом в девятку, а в 10 играх в Примере забил шесть голов. Турок доказывает, что мадридский «Реал» взял его не за красивые глаза. На то, что хавбек забьёт Португалии, можно поставить с коэффициентом 5.50. Интересно.

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