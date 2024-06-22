Бельгия — Румыния: ставка с коэффициентом 5.36 на матч Евро-2024

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на матч Евро-2024 Бельгия — Румыния.

Ставка: Ромелу Лукаку забьёт два или более голов за 5.36.

Бельгийцы сенсационно проиграли Словакии (0:1). Ромелу Лукаку стал первым игроком в истории чемпионатов Европы с двумя отменёнными голами за матч.

Лукаку установил рекорд, забив в восьми встречах квалификации на Евро-2024 14 мячей. Сенсационно разгромивших Украину (3:0) румын ждёт сложнейшее испытание. Раздосадованные и разозлённые обидным поражением подопечные Доменико Тедеско могут раздавить их на классе, не оставив никаких шансов.

От Ромелу ожидается больше одного гола. Поставить на то, что лучший бомбардир в истории сборной Бельгии забьёт Румынии больше 1.5 мяча, можно с коэффициентом 5.36. Ему должно вернуться за отменённые голы в игре со словаками.