Грузия – Чехия: прогноз Егора Титова на игру второго тура Евро-2024

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Грузия – Чехия на Евро-2024.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.94.

«Команды начали с поражений. И для Грузии этот матч, наверное, последний шанс побороться за выход в плей-офф. Если не победить чехов, то рассчитывать не на что. Далее – очень сильная и мощная по составу Португалия. Чехи, естественно, тоже рассчитывают включиться в борьбу. Они упустили ничью в компенсированное время с Португалией, но показали хороший уровень.

Я думаю, что совсем другую Чехию мы увидим. С португальцами приходилось пахать, отбиваться. Здесь надо идти добывать победу. Чехия постарается сыграть от себя, в атаку, тем более что есть кому забивать. Там и Шик, и Кухта, да и вообще немало мастеровитых футболистов. Грузия будет рассчитывать на быстрые атаки. Порой они очень здорово проходили с турками. Хвича не сказал последнего слова, Микаутадзе запомнился, классный нападающий.

Думаю, голы здесь быть должны – «тотал больше 2,5». Не исключаю тут и счета 3:0, если вдруг у грузин не пойдет. Но рассчитываю на интересную борьбу», — приводит слова Титова «РБ Спорт».