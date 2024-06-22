Грузия – Чехия: прогноз Константина Генича на игру Евро-2024

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Грузия – Чехия на Евро-2024.

Ставка: индивидуальный тотал Чехии больше 1,5 за 1.80.

«Яркая сборная Грузии в своей группе F сыграет со сборной Чехии. Грузины, конечно, впечатлили эмоциями, яркостью в первой игре против сборной Турции, но такие команды, как правило, далеко не проходят. Но уже историческое событие произошло — дебютный гол на Евро забил Микаутадзе в дебютном выступлении сборной Грузии. Ну и сейчас матч в Гамбурге против чехов.

Чехи играли в «автобус» против португальцев. Спрашивается, кто против португальцев не будет играть в «автобус», особенно если сборная скромная и не располагает прямо супер-пупер каким-то составом. Но у чехов состав действительно очень неплохой – и Соучек, и Шик могут создать проблемы любой команде.

У грузин есть проблемы в обороне, даже несмотря на 3 центральных защитника, они достаточно много сопернику позволяли, особенно в начале игры с турками. Поэтому, я думаю, чехи сыграют и на стандартах, что они здорово умеют делать, и на пространстве, если сборная Грузии это пространство предоставит. Чехи, скорее всего, забьют, и не один мяч, на мой взгляд. Сборной Грузии тяжело будет удержать свои ворота, даже несмотря на классного вратаря Мамардашвили. Мой прогноз – «индивидуальный тотал Чехии больше 1,5 мяча» за 1,80», — приводит слова Генича «РБ Спорт».