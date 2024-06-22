Грузия — Чехия: коэффициенты и прогнозы на матч Евро-2024 22 июня

22 июня состоится матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 Грузия — Чехия. Начало игры — в 16:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом «народную команду»: поставить на победу чехов можно с коэффициентом 1.77. Успех грузин оценён в 5.00. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Смотреть матч Евро-2024 Грузия — Чехия можно будет на канале «ОККО Спорт».

Аналитики считают, что матч Грузия — Чехия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.94, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.92. Если забьют грузины, сыграет коэффициент 1.56. Гол чехов доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.16. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

В матче 1-го тура группового этапа Грузия уступила Турции (1:3). Встреча получилась зрелищной и насыщенной событиями. Вот бы все игры были такими. Сборные создали много моментов. Только чудом они не забили больше.

За «крестоносцев» обидно. В каких-то моментах им критически не повезло, а где-то подвело завершение.

Подопечные Вилли Саньоля имели хорошие шансы сравнять счёт и даже выйти вперёд. Несколько раз они попали в каркас ворот. Ещё были эпизоды, когда защитники «лунных звёзд» выносили мяч практически с линии.

Сборная Чехии — не менее серьёзный соперник, чем Турция. Класс игроков у неё не ниже, а может быть, даже выше. Уже много лет неустанно национальную команду ведут за собой лидеры лондонского «Вест Хэма» — Владимир Цоуфал и Томаш Соучек.

Они стабильно обеспечивают высокое качество игры и создают большие проблемы соперникам абсолютно любого класса. В матче 1-го тура квалификации Евро-2024 столкнулась с большими проблемами сборная Португалии. Она вырвала волевую победу лишь в компенсированное ко второму тайму время — 2:1.