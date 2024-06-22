Турция — Португалия: прогноз Егора Титова на игру группового раунда Евро-2024

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Турция – Португалия на Евро-2024.

Ставка: победа Португалии с форой (-1) за 1.95.

«Португальцы с трудом победили чехов. Но из того матча можно вынести урок. Намудрил тренер и с тактикой, и с составом. Но крещение своеобразное Португалия прошла. Мне кажется, дальше будет попроще. Почувствовали вкус победы. Ну и с футбольной точки зрения должно быть легче. Все-таки чехи очень организованно играли, перекрывали все зоны. Турки вряд ли так смогут. Это не их стиль. Терпеть и обороняться весь матч они не любят, да и не умеют. А в открытом футболе ловить португальских технарей невероятно сложно.

Я думаю, что Португалия победит и оформит выход из группы. Сомнений в этом практически нет. Роналду захочет реабилитироваться, забить на очередном для себя Евро. Он заряжен. Но с чехами свободы у него не было. Здесь пространства должно хватить. Так что ставлю на победу Португалии с форой (-1). Турки, мне кажется, выложились эмоционально с Грузией, вряд ли уже восстановились. Упор будет сделан на матче с чехами», — приводит слова Титова «РБ Спорт».