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Турция — Португалия: прогноз Константина Генича на игру 2-го тура чемпионата Европы — 2024

Турция — Португалия: прогноз Константина Генича на игру 2-го тура чемпионата Европы — 2024
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Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Турция – Португалия на Евро-2024.

Ставка: победа Португалии по угловым с форой (-1.5) за 1.75.

«Сборная Турции сыграет со сборной Португалии. Этот матч пройдёт в Дортмунде. И понятно, что колоссальное преимущество по болельщикам будет у сборной Турции, на каком бы матче в Германии, на каком бы стадионе игра ни проходила. Конечно, турок очень поддерживают эмоционально, ярко и здорово.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 2-й тур
22 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Турция
Не начался
Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Португальцам тяжело было с чехами, безусловно, не хватало скорости, понимания, как в этой схеме правильно задействовать игроков. Наверное, Мартинес что-то поменяет в плане расположения футболистов. Может быть, Криштиану Роналду останется на сей раз в запасе и появится тот же Гонсалу Рамуш. Может быть, Леау не сыграет. Ну и вообще, жду от сборной Португалии немножечко иной расстановки, нежели в игре со сборной Чехии. И жду, что Португалия сыграет быстрее.

Турция показала себя командой очень быстрой. Но думаю, что именно португальцы будут контролировать темп этой встречи. И с учётом того, что у португальцев очень хорошо работают фланги и очень много флангами сборная Португалии атакует (13:0 была победа в первом матче над чехами по угловым), здесь есть резон тоже рассмотреть угловые. Португальцы много подают и много используют стандарты у чужих ворот, поэтому я бы здесь сыграл победу Португалии по угловым с форой (-1.5) за 1.75. Ну и можно дальше пойти: за более вкусный коэффициент 2.08 сыграть победу Португалии с форой (-2.5) именно по угловым», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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