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Грузия – Чехия: прогноз Владимира Прокофьева на матч Евро-2024

Грузия – Чехия: прогноз Владимира Прокофьева на матч Евро-2024
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Руководитель онлайн-маркетинга БК «Олимпбет» Владимир Прокофьев специально для «Чемпионата» дал прогноз на матч Евро-2024 Грузия – Чехия.

Ставка: победа Чехии за 1.75.

В Группе F классический расклад – явный фаворит Португалия, два середняка Чехия и Турция, а также аутсайдер Грузия. В стартовом туре более мастеровитые команды выиграли, хотя испытали немало проблем. Аналогичный результат жду и сегодня, поэтому ставлю на Чехов.

Грузия выдала яркий матч, но прошлая встреча может так и остаться максимумом с точки зрения созидания в нападении. Команде Хвичи уже не хватит эмоций, будет давить результат, здесь и скажется более высокий класс Чехии.

До матча с Португалией Шик с партнерами выиграли пять раз кряду. Побеждать середняков с аутсайдерами эти ребята умеют», — отметил Прокофьев.

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