Турция — Португалия: прогноз Владимира Прокофьева на матч Евро-2024

Руководитель онлайн-маркетинга БК «Олимпбет» Владимир Прокофьев специально для «Чемпионата» дал прогноз на матч Евро-2024 Турция – Португалия.

Ставка: Португалия победит за 1.60.

«В 1-м туре в этой группе было нервно, но закономерно: фавориты в конце концов добились своего и взяли по три очка. Сегодня жду продолжения банкета — примерно того же сценария с примерно тем же концом.

Роналду в хорошей физической форме, Мартинес уместил звёзд на поле, в команде здоровая атмосфера. У Турции залетели шальные голы с Грузией, повторить такое на заказ невозможно. Верю в класс и мастерство, ставлю на Португалию. В форы и тоталы не полезу, но лобовая победа Португалии видится хорошим вариантом даже для экспресса», — отметил Прокофьев.