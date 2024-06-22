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Турция — Португалия: прогноз Владимира Прокофьева на матч Евро-2024

Турция — Португалия: прогноз Владимира Прокофьева на матч Евро-2024
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Руководитель онлайн-маркетинга БК «Олимпбет» Владимир Прокофьев специально для «Чемпионата» дал прогноз на матч Евро-2024 Турция – Португалия.

Ставка: Португалия победит за 1.60.

«В 1-м туре в этой группе было нервно, но закономерно: фавориты в конце концов добились своего и взяли по три очка. Сегодня жду продолжения банкета — примерно того же сценария с примерно тем же концом.

Роналду в хорошей физической форме, Мартинес уместил звёзд на поле, в команде здоровая атмосфера. У Турции залетели шальные голы с Грузией, повторить такое на заказ невозможно. Верю в класс и мастерство, ставлю на Португалию. В форы и тоталы не полезу, но лобовая победа Португалии видится хорошим вариантом даже для экспресса», — отметил Прокофьев.

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