Бельгия — Румыния: прогноз Владимира Прокофьева на матч Евро-2024

Руководитель онлайн-маркетинга БК «Олимпбет» Владимир Прокофьев специально для «Чемпионата» дал прогноз на матч Евро-2024 Бельгия – Румыния.

Ставка: Лукаку забьёт за 1.85.

«Первый матч Бельгии на этом Евро – провал как всей сборной, так и лично Лукаку. Получить 0:1 от Словакии при глупом «привозе» с пачкой нереализованных моментов – это катастрофа.

Но у команды Тедеско вполне проходимая группа, поэтому шансов на плей-офф ещё достаточно. Для начала нужно одолеть Румынию. Брать чистую победу Бельгии за 1.48 неинтересно, а с форой (-1.5) – опасно.

Поверю в Лукаку и его гол за 1.85. Надеюсь, что весь лимит невезения форвард исчерпал во встрече со Словакией. Только с игры Ромелу набрал 0.82 xG, а ведь были ещё два отменённых после VAR мяча, которые не попадают в эту статистику.

Оборона Румынии не выглядела монолитно даже на фоне блёклой Украины. Конечно, разгромная победа – это огромный успех для одного из аутсайдеров Евро. Но пришла пора спуститься с небес на землю.

С высокой вероятностью Бельгия выиграет, вопрос лишь в разнице мячей. И помочь фавориту должен именно Лукаку», — отметил Прокофьев.