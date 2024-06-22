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Бельгия — Румыния: кто фаворит матча группы Е Евро-2024 22 июня

Бельгия — Румыния: кто фаворит матча группы Е Евро-2024 22 июня
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22 июня состоится матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 Бельгия — Румыния. Начало – в 22:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами «красных дьяволов»: поставить на победу бельгийцев можно с коэффициентом 1.47. Успех румын оценивается в 7.10. На ничью дают коэффициент 4.64.

Смотреть матч Евро-2024 Бельгия — Румыния можно будет на канале «ОККО Спорт».

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 2-й тур
22 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Бельгия
Не начался
Румыния
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры считают, что игра Бельгия — Румыния получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.76, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.09. Если забьют бельгийцы, сыграет коэффициент 1.09. Гол румын доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.71. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.90.

Бельгия в 1-м туре Евро-2024 сыграла на своём привычном уровне, но уступила Словакии (0:1). Доменико Тедеско закономерно не стал отказываться от стиля, базирующегося на быстром перемещении мяча в зону атаки. В принципе, план главного тренера «красных дьяволов» сработал, но вот только результат, мягко говоря, озадачил.

Румыния явно прыгнула выше головы, разгромив Украину со счётом 3:0. Сыграли подопечные Эдуарда Йордэнеску по привычной схеме. Они активно прессинговали, заставили соперника совершать ошибки и плотно защищались. Забитые мячи стали не столько следствием умело проведённых позиционных атак, сколько результатом ошибок жёлто-синих.

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