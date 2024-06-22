Бельгия — Румыния: прогноз Константина Генича на матч группы F Евро-2024

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Бельгия – Румыния на Евро-2024.

Ставка: победа Бельгии с форой (-1.5) за 2.20.

«Матч в Кёльне. Бельгия сыграет со сборной Румынии. Тедеско и компания, конечно, в первом матче провалились. Не день Лукаку был: огромное количество моментов он не реализовал. А те моменты, которые он реализовал, к сожалению, не привели к голам, они были отменены, но отменены по делу. И офсайд был, и игра рукой была у партнёра Лукаку перед ответным мячом. В общем, проиграли.

И сейчас Бельгии ничего не остаётся, кроме как играть исключительно на победу в двух матчах подряд — с Румынией и с Украиной. Если бельгийцы хотят выйти с первого места из группы, надо включаться Де Брёйне, надо включаться Доку и Бакайоко, пока ещё не сыграл Витсель. Какие-то новые варианты на игру с Румынией мы от бельгийцев, конечно, увидим.

Румыны ничего сверхъестественного не показали в игре с Украиной, очень грамотно, очень надёжно сыграли в защите, здорово всё перекрыли. Ну и практически моментов у сборной Украины не было. Ну а сами румыны красивые мячи забили, особенно первый — после грубой ошибки, в контратаке забили второй.

Здесь бельгийцам чрезвычайно важно контролировать эти контратаки сборной Румынии. Но победа 3:0 в первом матче где-то, мне кажется, Румынию чуть-чуть расслабит и успокоит. Три очка уже есть, хорошая красивая победа. Может быть, всё на последний тур, на матч со Словакией Румыния и отложит. Там достаточно, как кажется, будет сыграть вничью. Ну а с Бельгией будет такая проходная игра. Бельгийцам эта игра, конечно, более важна. Поэтому мой прогноз — Бельгия одержит победу с форой (-1.5) за 2.2. Да, Румыния немного пропускает, но верю, что это будет день Лукаку», — приводит слова Генича «РБ Спорт».