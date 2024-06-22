БЕТСИТИ признали букмекерской компанией года на премии «Спорт и Россия»

21 июня в Москве прошла престижная премия «Спорт и Россия». Церемония состоялась в 11-й раз. На мероприятии отметили компании, организации и менеджеров, внесших большой вклад в развитие спорта.

В главной беттинговой номинации – «Букмекерская компания года» – победу одержал БЕТСИТИ. Награду получил директор по маркетингу компании Рустем Акмалов.

«Спорт и Россия» – одна из самых знаковых премий в области спорта и здорового образа жизни. Существуя больше десяти лет, она объединяет сотни профессионалов спортивной индустрии. Сильный экспертный совет, множество номинаций и ярких проектов – все это делает «Спорт и Россия» по-настоящему престижной премией.

«БЕТСИТИ за 21 год работы зарекомендовал себя как надёжный букмекер, которому по праву можно доверять. Наши приоритеты – это забота о клиентах, поддержка отечественного спорта и приверженность идеям ответственной игры. Приятно, что организаторы и жюри высоко оценили нашу работу и вклад в развитие индустрии. Победа в номинации «Букмекерская компания года» – показатель профессионализма всей команды БЕТСИТИ», – отметил Рустем Акмалов.

БЕТСИТИ стал лауреатом премии во второй раз подряд. В прошлом году компания победила в четырех номинация – «Лучший спонсорский спортивный проект в Интернет-СМИ», «За вклад в популяризацию спорта в социальных сетях», «Лучший спортивно-рекламный ролик на ТВ», «Лучшая концепция продвижения спортивной услуги».

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